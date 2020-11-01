Siverek Gıda Maddeleri Odası Başkanı Sevdalı Covid-19 yenik düştü

Şanlıurfa Siverek Gıda maddeleri odası Başkanı Vahit Sevdalı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce testinin pozitif çıkmasıyla evde tedavisi devam ettiği sırada rahatsızlanarak Şanlıurfa Harran Üniversitesine sevk edilerek tedavi altına alınan Sevdalı, hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybederek Covid-19 hastalığına yenildi.
Sevdalı'nın cenazesi yarın Siverek'te bulunan aile mezarlığında denfin edileceği öğrenildi.
Sevdalı, yaklaşık 20 yıldır Siverek Gıda Maddeleri Oda Başkanlığını yürütmekteydi.