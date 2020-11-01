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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! kataloğunda bu hafta neler var?

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimleri aktüel ürünler kataloğu ile yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan indirimli ürünler listesi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluyor. Özellikle teknoloji ve mutfak ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar sunan markette ürünler stoklarla sınırlı olacak. 28 Ekim’den itibaren başlayan indirimler 3 Kasım’a kadar devam edecek. Peki kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 1.11.2020 16:29 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın indirimli ürünler aktüel ürünler kataloğunda yayınlandı. Dar gelirliden yüksek gelirliye her türlü vatandaşın adresi olan markette birçok ürün raflarda yer alıyor. Kataloğun ilk sayfasında dikkat çeken kadın erkek kışlık mont çeşitlerinden temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe indirim fırsatı var. Peki kataloğunda neler var? İşte listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK FIRSAT İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR!

ŞOK indirimli ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Haberimizde, bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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