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Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

'deki 6.6 şiddetinde depremde yıkılan binaların enkazı altında vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu binalardan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndaki çalışmalar sırasında yürekleri dağlayan dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre enkaz altından aynı aileden biri bebek 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarma görevlilerinden Tahsin Kaymak, bu acı olay karşısında gözyaşlarına boğuldu. Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada enkaz altından bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını söyledi. İşte kahreden olaydan son dakika görüntüler...

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 15:03 Son Güncelleme: 1.11.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

SON DAKİKA:

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, 'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

'deki depremde yıkılan 7 katlı 28 dairenin bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

Çalışmalarda şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi. Binanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

Tahsin Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğuk kanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

Bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, "Hepimiz insanız." ifadesini kullandı.

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

YÜREKLERİ DAĞLAYAN O ANDAN KARELER...

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

YÜREKLERİ DAĞLAYAN O ANDAN KARELER...

Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!

YÜREKLERİ DAĞLAYAN O ANDAN KARELER...

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Son dakika: Aynı aileden 3 cansız beden... Kurtarma görevlisi gözyaşlarına boğuldu!
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