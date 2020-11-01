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Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda mucizevi kurtuluşlara şahit olunurken yaşamını yitiren vatandaşlarımız da enkaz altından çıkarılıyor. Ajansların geçtiği son dakika haberine göre, yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 40 yaşlarındaki bir kadının cesedi asansörde bulundu. Kadının, depreme asansörde yakalandığı düşünülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 14:22 Son Güncelleme: 1.11.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

SON DAKİKA: CANSIZ BEDENİ ASANSÖRDEN ÇIKARILDI

Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı.

Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

Binanın asansöründe bulunan 40 yaşlarındaki kadına ait cansız beden, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

Depreme, asansörde yakalandığı üzerinde durulan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

DOĞANLAR APARTMANI'NDAKİ CENAZELERİN KİMLİKLERİ BELL OLDU

'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.

Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel'in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...
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