Son dakika: Depreme asansörde yakalanan kadının cansız bedeni çıkarıldı...

SON DAKİKA: CANSIZ BEDENİ ASANSÖRDEN ÇIKARILDI
Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı.
Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı.
Binanın asansöründe bulunan 40 yaşlarındaki kadına ait cansız beden, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Depreme, asansörde yakalandığı üzerinde durulan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DOĞANLAR APARTMANI'NDAKİ CENAZELERİN KİMLİKLERİ BELL OLDU
İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.