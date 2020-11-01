Son dakika haberi: Boşanmak isteyen eşini boğarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme morarmış fotoğrafı görünce tutukladı

Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldüresiye döven koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. M.N., isimli genç adam H.A., isimli genç kadınla evliydi. 2 çocukları bulunan çift bir müddet sonra geçimsizlik yaşamaya başladı. Genç kadın eşinden ayrılmak istediğini söylediğinde hayatı kabusa döndü.

BOŞANMAK İSTEYİNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre genç adam eşinden ayrılmak istemiyor, bu sebeple çocuklarına ve eşine eziyet ediyordu. Her şeye rağmen Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açan genç kadın evi terk etmek istediği gün eşinin şiddetine maruz kaldı. Cani adam öldüresiye dövdüğü genç kadını nefessiz bırakana kadar eziyet etti.

TEHDİT VE ŞANTAJLA YILDIRMAYA ÇALIŞTI

Kardeşinin eve gelmesiyle ölümden dönen genç kadın karakola giderek eşinden şikâyetçi oldu. Eşinin boşanma davası açtıktan sonra kendisine silah fotoğrafları gönderdiğini, tehdit ve şantaj içerikli mesajlar yolladığını ve çocuklarını göstermemekle kendisini korkuttuğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan 40 yaşındaki M.N., mesajları attığını kabul edip amacının eşini korkutmak olduğunu, gönderdiği fotoğraflarla eşinin davadan vazgeçmesini sağlamaya çalıştığını anlatıp suçunu ikrar etti. Genç kadın kardeşinin kendisini ölümden kurtardığı anın görüntüsünü delil olarak sununca genç adam 'Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının delil olarak sunduğu fotoğrafta H.A., morarmış bir vaziyette nefessiz ve ölüm halinde görünüyordu. Skandal olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürüyor.

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