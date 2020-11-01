SON DAKİKA HABERLER: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir deprem ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan Seda Dinçer ile ilgili de son dakika haberi geldi. Peki, kurtarma çalışmalarında son durum ne, Seda Dinçer öldü mü, kurtarıldı mı?

SON DAKİKA: HAYATTA OLAN 3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.