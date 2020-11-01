Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - İzmir depremi sonrası yürek burkan enkaz görüntüleri gelmeye devam ediyor! İzmir depremi sonrası gözyaşları sel oldu...

- depremi sonrası yürek burkan enkaz görüntüleri gelmeye devam ediyor! sonrası gözyaşları sel oldu...

depreminin ardından haberleri gelmeye devam ederken Türkiye'nin gözü kucağı bölgesine çevrildi. 6.6 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen binalar arasında ise yer alıyor. ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından çıkan görüntüler ise gündemi sarstı. Mutlu aile fotoğraflarının çıkması yürekleri burkarken, ekipler o fotoğraf ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek topladılar, sahiplerine ve yakınlarına ulaştırılmak üzere ise kenara ayırdılar. Bu durum görenlerin yüreklerini burkarken gözyaşları ise sel oldu. İşte sonrası Rıza Bey Apartmanı'ndan son dakika haberleri ile enkaza dair görüntüler…

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 00:30 Son Güncelleme: 2.11.2020 00:31 ABONE OL
SON DAKİKA - İzmir depreminin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan yürek burkan görüntüler geldi! İşte İzmir depremi sonrası göz yaşartan enkazın son hali!

haberler… 'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürerken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye'nin gündemi olmuşken depremde en çok hasar alan binalardan bir tanesi de olmuştu. Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkan aile fotoğrafları ve albümler ise ekipler tarafından tek tek toplanırken yakınlarına ulaştırılmak amacıyla kenarda tutuluyor. Bu görüntüleri görenler gözyaşlarını tutamazken gözyaşları ise sel oldu. İşte Rıza Bey Apartmanı'ından İzmir depremi sonrası o görüntüler…

İZMİR DEPREMİ SONRASI RIZA BEY APARTMANI'NDAN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER GELDİ!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.

İşte İzmir depremi son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA - İzmir depreminin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan yürek burkan görüntüler geldi! İşte İzmir depremi sonrası göz yaşartan enkazın son hali!

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkan fotoğraflar yürek burktu

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.

SON DAKİKA - İzmir depreminin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan yürek burkan görüntüler geldi! İşte İzmir depremi sonrası göz yaşartan enkazın son hali!

'de yaşanan depremin ardından son alınan bilgelere göre 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi de yaralandı. sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı 'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyor. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ekiplerin enkazda bulduğu fotoğraf albümleri de toplanıyor. AFAD Koordinasyon ekibinin TIR'ı yanında toplanan ve mutlu anıların yer aldığı çok sayıda fotoğraf görenlerin yüreğini burkuyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp, alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - İzmir depremi sonrası yürek burkan enkaz görüntüleri gelmeye devam ediyor! İzmir depremi sonrası gözyaşları sel oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA