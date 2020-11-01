Son Dakika: İzmir depreminde ölü sayısı artıyor! İzmir’deki depremde kaç kişi öldü? Enkazdan çıkan isimler…

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü 14.51 sularında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların bulunduğu afet bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin gözü kulağı ise gelecek olan sevindirici haberlere çevrildi. Enkaz altından ölü olan çıkarılan isimler ise yürekleri yakıyor. AFAD'dan bugün yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir depremi ölü sayısındaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'deki depremde ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İzmir'deki deprem ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Oktay İzmir'deki depremde can kaybının 51 olduğunu açıkladı. Oktay, "3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu" dedi.

İşte tüm ayrıntılar;