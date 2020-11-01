SON DAKİKA - İzmir depreminin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan yürek burkan görüntüler geldi! İzmir depremi Rıza Bey Apartmanı'ndan geriye kalanlar...

Son dakika haberler… İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürerken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye'nin gündemi İzmir depremi olmuşken depremde en çok hasar alan binalardan bir tanesi de Rıza Bey Apartmanı olmuştu. Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkan aile fotoğrafları ve albümler ise ekipler tarafından tek tek toplanırken yakınlarına ulaştırılmak amacıyla kenarda tutuluyor. Bu görüntüleri görenler gözyaşlarını tutamazken gözyaşları ise sel oldu. İşte Rıza Bey Apartmanı'ından İzmir depremi sonrası o görüntüler…
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.
İşte İzmir depremi son dakika haberinin detayları!
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkan fotoğraflar yürek burktu
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.
İzmir'de yaşanan depremin ardından son alınan bilgelere göre 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi de yaralandı. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyor. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ekiplerin enkazda bulduğu fotoğraf albümleri de toplanıyor. AFAD Koordinasyon ekibinin TIR'ı yanında toplanan ve mutlu anıların yer aldığı çok sayıda fotoğraf görenlerin yüreğini burkuyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp, alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.