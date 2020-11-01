SON DAKİKA - İzmir depreminin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan yürek burkan görüntüler geldi! İzmir depremi Rıza Bey Apartmanı'ndan geriye kalanlar...

Son dakika haberler… İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürerken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye'nin gündemi İzmir depremi olmuşken depremde en çok hasar alan binalardan bir tanesi de Rıza Bey Apartmanı olmuştu. Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkan aile fotoğrafları ve albümler ise ekipler tarafından tek tek toplanırken yakınlarına ulaştırılmak amacıyla kenarda tutuluyor. Bu görüntüleri görenler gözyaşlarını tutamazken gözyaşları ise sel oldu. İşte Rıza Bey Apartmanı'ından İzmir depremi sonrası o görüntüler…

İZMİR DEPREMİ SONRASI RIZA BEY APARTMANI'NDAN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER GELDİ!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.



İşte İzmir depremi son dakika haberinin detayları!