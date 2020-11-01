Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango canlı yayını ile belli oluyor! 1 Kasım Süper Loto çekilişi - Bilet sorgulama ekranı

Kasım ayının ilk Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Şans oyunu tutkunu çok sayıda vatandaş bu pazar yapılacak olan Süper Loto çekilişi canlı yayınını bekliyor. Peki Milli Piyango Online tarafından bugün yapılacak olan çekiliş saat kaçta, ne zaman gerçekleştirilecek? Aşağıda, 1 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.
Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LOTO GEÇEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 14 33 40 48 49 60 oldu.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.