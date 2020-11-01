Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden iğrenç 'intikam'

Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden iğrenç 'intikam'

Kendisinden ayrılan sevgilisinin fotoğraflarını, fotoğraf düzenleme programıyla çıplak hale getirip, sevgilisinin babasına atan genç adam bir de arkadaşlık sitelerine genç kadının adını ve şahsi bilgilerini kullanarak kayıt oldu. Genç kadının ihbarı üzerine takıntılı sevgili hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 15:43 Son Güncelleme: 1.11.2020 15:57 ABONE OL
Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden iğrenç 'intikam'

25 yaşındaki S.G, 30 yaşındaki F.Ş. ile gönül ilişkisi yaşadı. Genç kadın iddiaya göre anlaşamadığı için F.Ş'den ayrılmak istedi.

Ayrılığı kabul edemeyen genç adam, hain bir plan hazırladı. İnternetten bulduğu çıplak kadın görsellerinin üstüne eski sevgilisinin yüzünü yapıştırarak sahte fotoğraflar hazırlayan F.Ş., bununla da kalmadı ve fotoğrafları genç kızın babasına gönderdi. Bir eski sevgilisinin telefon numarasını cinsel sitelere koydu. Baba durumu kızına sorduğunda ise fotoğrafların sahte olduğunu anladı ve polise giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan genç adamın telefonunda çok sayıda erotik video ve cinsel sitenin bilgileri çıktı.

15 YIL İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda genç kadının özel hayatın gizliliğini ihlal eden şantaj yapan ve videolar bulunduran genç hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden iğrenç 'intikam'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA