Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden iğrenç 'intikam'

25 yaşındaki S.G, 30 yaşındaki F.Ş. ile gönül ilişkisi yaşadı. Genç kadın iddiaya göre anlaşamadığı için F.Ş'den ayrılmak istedi.

Ayrılığı kabul edemeyen genç adam, hain bir plan hazırladı. İnternetten bulduğu çıplak kadın görsellerinin üstüne eski sevgilisinin yüzünü yapıştırarak sahte fotoğraflar hazırlayan F.Ş., bununla da kalmadı ve fotoğrafları genç kızın babasına gönderdi. Bir eski sevgilisinin telefon numarasını cinsel sitelere koydu. Baba durumu kızına sorduğunda ise fotoğrafların sahte olduğunu anladı ve polise giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan genç adamın telefonunda çok sayıda erotik video ve cinsel sitenin bilgileri çıktı.

15 YIL İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda genç kadının özel hayatın gizliliğini ihlal eden şantaj yapan ve videolar bulunduran genç hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.