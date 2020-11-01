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Üç kazada üç kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Üç kazada üç kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kamil Kara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zehra Türkmenoğlu (38) ile oğlu Selim Türkmenoğlu'na (14), Ayhan K. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Anne Türkmenoğlu, kurtarılamadı. Ayhan K. gözaltına alındı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden Bucak istikametine giden Ramazan Çetin'in (59) kullandığı motosiklet, akaryakıt istasyonundan çıkan Selahattin H. (74) yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı. Çetin, hayatını kaybetti. Kayseri'de Muhammed A. (22) idaresindeki otomobil, Sivas Bulvarı Mimarsinan Kavşağı'nda köprü direğine çarptı. Sürücü Muhammed A. olay yerinde hayatını kaybetti. AA
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Üç kazada üç kişi hayatını kaybetti
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