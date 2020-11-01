Hepsi sahte polisten ele geçirildi... Polisler bile gözlerini inanamadı!

"Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel İşaret Ve Kimliklerin Usulsüz Kullanımı" soruşturması İstanbul'da açıldı. Operasyon ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından düzenlendi. İddialara göre; 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında polis üniformasıyla Kocataş Mahallesi Öztepe Sokak üzerinde dolaşan bir sahte polis, gerçek polisler tarafından durduruldu. Akın Y. isimli sahte polis, polislere polis olmadığını söyledi fakat üzerinde ve aracında yapılan aramalarda sahte polis kimliği, iki silah kılıfı, iki havalı tabanca, iki şarjör, yedek şarjör, metal polis rozeti, kelepçe, iki kelepçe kılıfı, iki biber gazı kılıfı, polis şapkası, iki polis pantolonu, mavi renkli dört polis tişörtü, kışlık lacivert polis gömleği ele geçirildi.

Sarıyer'de kendisini polis olarak tanıtan kişi yakalandı | Video

Şüphelinin ikamet adresine de baskın yapıldı. Yapılan aramalarda Devlet Kurumları'nın isimleri ve logolarının kullanıldığı çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Şüphelinin kendisine polis süsü vererek çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve son olarak "Ben polisim" diyerek güven verdiği Sevda Y. isimli bir mağdura kendi kullandığı kiralık aracı 80 bin lira karşılığında satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. "Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel İşaret Ve Kimliklerin Usulsüz Kullanımı" suçlarından işlem yapılan Akın Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.