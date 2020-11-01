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Yunuslar suça geçit vermedi

Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri, son iki ayda aranan 242 firari suçluyu yakaladı. Yunuslar aynı sürede 100 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ve 202 ruhsatsız silah ele geçirdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:05 ABONE OL
Yunuslar suça geçit vermedi

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; aranan firari suçluların kabusu oldu. Motosikletli Yunus Polisleri; son iki aylık sürede dokuz bin şüpheliyi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirdi.

Aynı süre içerisinde dört bin araç ve 74 bin motosiklet denetlendi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve polisler tarafından aranan 242 firari suçlu Motosikletli Yunus Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevlerine yerleştirildi.

Sokak çalışmalarında 100 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçiren Motosikletli Yunus Timleri yine son iki aylık süre içerisinde 202 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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Yunuslar suça geçit vermedi
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