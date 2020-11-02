12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gebze’de operasyonla yakalandı

Kocaeli'de 2005 yılında işlemiş olduğu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adam kaldırma suçundan, bir süre tutuklu yargılanan daha sonra serbest kalan O.A, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ortadan kayboldu. Polis, yakalayarak ceza evine gönderdi.

Tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan O.A, bu cezası yargıtay tarafından onanınca hakkında çıkartılan yakalanma kararı ile her yerde aranmaya başladı.

Kocaeli Polisi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Gebze ilçesinde olduğu tespit edilen O.A'nın yakalanması için önceki gün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Yakalanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen O. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.