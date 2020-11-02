4 günlük evli olan Albay çiftine kapkaç şoku!

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te bulunan Esmerçayır Caddesi üzerinde yüzü maskeli bir kişi 4 günlük evli bir 22 yaşındaki Tansu Albay'ın evine gittiği sırada arkadan yanaşarak boynundaki gerdanlığı kapkaç tekniğiyle çekerek kaçtı. Gerdanlığı alarak kaçan yüzü maskeli hırsızın kaçış görüntüleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 4 günlük evli olan genç kadın, hırsızın bulunarak cezasını çekmesini istiyor.

"PEŞİNDEN KOŞTUM YETİŞEMEDİM"

Maskeli bir kişinin aniden arkadan yanaşarak boynuna saldırdığını belirten Tansu Albay,

Yaşadığı korkunç olayı şöyle anlattı: "Babamın evinden kaynanamla birlikte kendi evime gidiyordum. Cadde üzerinde bulunan ara sokakta aniden bana arkadan yanaşan biri boynuma saldırdı. Boynumda bulunan gerdanlığı alarak kaçtı. Bende peşinden koştum, ama yetişemedim. Çevre esnafın yardımıyla polise haber verdik. Hırsızın eşkâlini yüzünde maske olduğu için tam görmedim, ama gördüğüm kadarıyla polise anlattım. 4 günlük evliyim, inşallah hırsız bulunur cezasını çeker. Olayın şokunu halen atlatamadım, altını bir hırsla çektiği için boynumda halen ağrı hissediyorum."

"BİZİM BAŞIMIZA GELDİ BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN"

Geliniyle birlikte eve gittikleri sırada kapkaç saldırısına uğradıklarını ifade eden 55 yaşındaki Emine Albay ise, "Eve gidiyorduk, birden karşımıza biri çıktı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Gelinimin boynundan altını çekerek kaçtı. Benim yaşım itibariyle elimden bir şey gelmedi. Gelinim bir süre peşinden koştu, ama fayda etmedi. Çok şükür bize bıçak gibi kesici bir aletle saldırmadı. Yaşadığım şoku halen üzerimden atamadım. O an yaşadığım korkuyu Allah kimsenin başına vermesin. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesini istemiyoruz" dedi.

"ALTINI BOYACILIK YAPARAK ALDIM"

Tansu Albay'ın 27 yaşındaki eşi Yılmaz Albay da, "Yeni evliyiz başımıza böyle bir olayın geleceği aklımızdan bile geçmiyordu. Evlendiğimde altını boyacılık yaparak topladığım parayla aldım. Bir an önce hırsızın bulunarak mağduriyetimizin giderilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı. Siverek Emniyet İlçe Müdürlüğü meydana gelen kapkaç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.