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65 suçtan aranması bulunan internet dolandırıcısı yakalandı

'da internet ortamında özellikle Mimarlık Fakültesi mezunlarına yönelik şahıslar adına iş ilanı verip bu ilan üzerinde gerekli formları doldurtarak, irtibat telefonu verdiği kişileri değişik masraflar adı altında farklı hesaplara para havalesi yaptırarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin babası adına PTT hesabı açtığı tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 17:33 ABONE OL
65 suçtan aranması bulunan internet dolandırıcısı yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde insanları iş bulma vaadiyle dolandıran şahsın İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.B.'nin olaylarda çeşitli GSM hatlarını kullandığı, insanları iş bulma vaadiyle kandırıp PTT hesabına para havalesi yaptırdığı, bahse konu PTT hesabının babası Y.B. adına olduğu tespit edildi. Şüphelinin babası olan Y.B.'nin çok sayıda "Dolandırıcılık" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan kaydı olduğu, aranmasının olmadığı, Şüpheli İ.B.'nin de çok sayıda "Dolandırıcılık", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından kaydının ve 65 dosyadan aranmasının olduğu, 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.
Alanya ilçesinde yakalanan şüpheli İ.B. işlemlerin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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65 suçtan aranması bulunan internet dolandırıcısı yakalandı
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