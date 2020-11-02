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Abdulmusa Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

ASKİM ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:19 ABONE OL
Abdulmusa Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Abdulmusa Caddesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Yoğun yağışların önüne geçmek için yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattı yenilenen caddedeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, altyapı çalışmalarından hemen sonra asfalt yenileme çalışmalarına başlanılacağını belirtti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

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Abdulmusa Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı
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