Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, esnafla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta halkla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor.

Başkan Kılınç, şehir merkezindeki esnafı gezerek uzun uzun sohbet etti. Şehrin en işlek noktalarından olan Harıkçı Caddesi ve Hocaömer Mahallesi'ndeki esnafların dükkanına tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, sosyal mesafe kurallarına uyarak belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Kılınç'ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise hizmetlerle ilgili görüşlerini ileterek, ziyaretinden ötürü teşekkür etti.