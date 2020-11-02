Adıyaman İlçe Başkanı Alkayış, kongre sürecini değerlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kongre sürecinde olan partisinin kongre süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Alkayış; pandemi sürecinde gerçekleştirilen kongrelerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarının üst düzeyde olduğu 'İnandığın Yolda Yürü' sloganıyla merkez ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Merkez ilçe kongresinde parti teşkilatının üçte birini önceki dönemki ekibinin muhafaza edildiğine dikkat çeken Alkayış, "Üçte birini AK Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev almış olan arkadaşlarımızdan istifade ederek, üçte birini ise siyasete ilk defa atılmış olan genç arkadaşlarımızdan oluşturarak meydana getirdik." dedi.

Alkayış sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece tecrübe, vefa ve dinamizmi bir arada tutmaya gayret gösterdik. Bulunduğumuz yörenin bütün sosyal gruplarını, toplumsal beklentilerine uygun bir liste oluşturmaya çalıştık. Bu süreçte il başkanımız Mehmet Dağtekin'in, milletvekillerimizin, belediye başkanımız Süleyman Kılınç'ın, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımızın ve il genel meclisi başkanımızın kanaatlerini aldık. Geçmişten itibaren kuruluşundan günümüze kadar merkez ilçe başkanlığı görevini yapmış büyüklerimizin de görüşlerini de olgunlaştırarak bir liste oluşturduk. Delegelerimizin de oyuyla merkez ilçe açısından tamamladık. Pandemi süreci başlamadan önce Sincik ve Samsat ilçelerimizin kongreleri yapılmıştı." şeklinde konuştu.

Alkayış ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta içinde de Besni, Tut, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta ve Gerger ilçelerimizde yapılan kongrelerle bu süreç tamamlanmış oldu. İl kongremize doğru hazırlıklarımız sürüyor. Bütün süreci genel merkezimiz yakından takip ediyor. İl Koordinatörümüz Ertuğrul Soysal'ın refakatinde bu süreç tamamlandı. Bundan sonra da AK Partimiz elbette ki memleketimizin bütün sorunlarına çözüm üreten, memleketin bütün renklerini içinde barındıran, memleketimizde hizmetlerin daha da arttırılması için gayret sarf eden teşkilatlar görevlerini alarak kongreden çıkmanın heyecanıyla yolumuza, çizgimize devam edeceğiz. Biz merkez ilçe olarak hedefimizi Ak Parti ailemizi daha da büyütme üzerine kurduk. Yeni dönemde en büyük çalışmamız yeni üye kayıtlarımız üzerinde olacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize her seçimde ciddi anlamda destek oluyorlar, oy veriyorlar. Biz bu desteğin üyeye dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde yeni dönemde 14 bin yeni üye hedefimiz var. Çalışmalarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. Böylelikle teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il encümenlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, il teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte tam bir dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde 2023 hedeflerine hep beraber yürüyoruz. Heyecanımız yerinde. Pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu sürecin partimize, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yapılan kongreler sonunda görev süresini tamamlayan ilçe başkanlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, yeni ve yeniden seçilen başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Kongrelerimizin her anında yanımızda olan il koordinatör milletvekilimize, ilimiz milletvekillerimize, il teşkilatımıza ve partililerimize teşekkür ediyorum."