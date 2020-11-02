Adıyaman’da bereketli nar hasadı başladı

Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyü Dilekli mezrasında çiftçi Yaşar Gürsoy'a ait 320 dönümlük tek parça nar bahçesinde hasat başladı.

Hicaz narı olarak adlandırılan kalitesi, lezzeti ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen organik narın hasadı dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte Güzelyurt Köyüne giderek organik nar üreticisi Yaşar Gürsoy'un bahçesini gezip çalışanlarla birlikte nar topladı.

Eline makas alarak hicaz narını dalından keserek narın kalitesi ve satış aşamaları hakkında bilgi alan Vali Çuhadar, son yıllarda Adıyaman'da alternatif ürün olarak yetiştirilen narların Adıyaman'da üretim desenine ayrı ve güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Nar hasadında bu yıl rekoltenin, beklentinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Vali Çuhadar, "İklim ve toprak yapısı bakımından Adıyaman, Türkiye'de en kaliteli nar üretim merkezlerinden biridir. Adıyaman'da bu yıl hasat çok bereketli geçiyor. Çiftçimiz Yaşar Gürsoy'a ait nar bahçesinde yaklaşık 600 ton nar elde edilmesi bekleniyor. Yıllardır bu bereketli topraklarda tahıl, ve hububat ekimi öne çıkmaktaydı. Son yıllarda Adıyaman'da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Hayata geçirilen tarımsal projelerle birlikte ürün deseninde önemli değişikliklere gidilmiş Adıyaman çiftçisi ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere yönelmiş ve bunda da başarı sağlandığı görülmüştür. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra narın iç pazar ve dış pazara yönelik işlendiği ardiyeleri gezerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardiyede işçilerle birlikte nar işleyen Vali Çuhadar, nar işlemede nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde çalışanlarla sohbet etti.