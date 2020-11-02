Ankara’da otoyolda kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Samsun yolu Eşref Bitlis Kışlası karşısında meydana geldi. Aykut Danacı ile Abdülkadir D. isimli kişiler karşı grup ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobillerine binerek kaçan Aykut Danacı ile Abdülkadir D.'yi başka bir araç da kovalamaya başladı. Kimliği belirsiz şüphelilerin henüz bilinmeyen bir nedenle arkasından ateş ederek uzun süre kovaladığı 06 BCP 315 plakalı Renault marka aracın şoförü, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından kaza yaparak takla atan otomobilde bulunan Aykut Danacı ile Abdülkadir D., kabin içerisinde sıkışırken araçtan inen kimliği belirsiz 1 kişi de pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Arkadan ateş ederek gelen araçta bulunan şüpheliler, takla atan otomobilin yanında defalerca kez ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkararak yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Aykut Danacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kaza nedeniyle yaralanan Abdülkadir D.'nin ise tedavisi sürüyor.Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 1 tane otomobilin içerisinde ve 1 tane de olay yerinin 20 metre uzağında toplam 2 adet tabanca ve onlarca boş kovan tespit edildi. Ekipler, olaya ilişkin yaptıkları incelemede takla atan aracın kiralık olduğunu tespit ederken aracı kiralayan firmanın sahibini ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.