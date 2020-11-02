Annelerin, evlat direnişi 427’inci gününe girdi

Anne Hacire Akar'ın terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'i kurtarmasının ardından yaptığı çağrı ile 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat direnişi sürüyor. 427 gündür HDP il başkanlığı önünde çocuklarını Kandil'in elinden almak için tem tehditlere rağmen evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki göstererek, evlatlarını istediler. Çocuklarının HDP binalarında kandırıldıktan sonra zorla dağa götürüldüğünü belirten annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer, değil, 427 gün, 427 yıl da geçse evlatlarını Kandil'e kurban etmeyeceklerini söylediler. Yaklaşık 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa Biçer için HDP önünde eylem başlatan ilk üç anneden biri olan Ayşegül Biçer, "Biz çocuklarımızı PKK öldürsün diye doğup büyütmedik. Ben ve diğer anneler, evlatlarımızı Kandil'e kurban etmeyiz. Onları er ya da geç devletimizin desteği ile HDP-PKK-Kandil'in elinden kurtarmaya yemin etmişiz" ifadelerini kullandı.

19 AİLE EYLEM SAYESİNDE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma ile anne Safiye Coşkun oğlu İbrahim Coşkun olmak üzere 19 aile evladına kavuştu.