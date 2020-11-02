Arel İsminin Anlamı Nedir? Arel Ne Demek?

Türkiye'de nadir duyulan ancak beğeni toplayan isimlerden birisidir. Modern isimler kategorisi yer alan Arel, anlam bakımından ise anne ve babaların dikkatini çekmektedir. Erkek bebeği için gün sayan ve farklı bir isim araştıran bireyler Arel ismi hakkında tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilecek. Arel isminin anlamı nedir sorusunun cevabını öğrenerek tercih noktasındaki son kararını buna göre verebilirsiniz. Peki, Arel isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Arel Kur'an'da geçiyor mu?

AREL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arel, Türkçe kökenli bir isimdir. Erkek çocukları için kullanılır, dört harften oluşur. Kulağa hoş gelen bir yapısı, telaffuzunun düzgün olması ve anlamının da bir o kadar beğenilmesi ile dikkat çekmektedir. Günümüzde sıkça karşılaşmadığımız seçenekler arasında yer alsa da duyulduğunda anne ve baba adayları tarafından yakından incelenir.

Türk Dil Kurumu'na göre Arel isminin tek bir anlamı bulunmaktadır. Arel ismi temiz ve dürüst kimse anlamına gelir. Bu anlama sahip olması nedeniyle anne ve baba adayları tarafından beğenilmektedir.

AREL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adaylarından birçoğu isim tercihi yaparken bu unsuruda dikkat etmektedir. Arel ismi ise Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.

AREL İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Arel isminin merak edilen tüm istatistikleri şöyle;

İsmin kökeni: Türkçe

İsmin cinsiyeti: Erkek

İsmin renk sembolü: Mavi

Kişi sayısı: Bilinmiyor

Kullanım oranı: Bilinmiyor

Harf sayısı: 4

Kuran'da geçiyor mu: Hayır