Atatürk Bulvarında kaldırım yenileme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi tarafından AKEDAŞ önünde gerçekleştirilen kaldırımda düzenleme çalışması hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımın kısa süre içerisinde yenileneceğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait olan Atatürk Bulvarında yıpranan kaldırımlara belediye ekipleri tarafından çözüm üretilmeye çalışmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.