Atıklar 'oyun evi' oldu

Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde yaşayan Ekrem Eran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'nden etkilenerek örnek bir girişimde bulundu. Eran, 24 Ocak'ta yaşanan depremde köylerinde yıkılan kerpiç evlerin yıkıntılarından atık malzemeleri topladı. Malzemeleri nasıl değerlendireceğini düşünen baba Eran, çocukları Abdulsamet ve Efe'nin de isteği ile bir oyun evi yapmaya karar verdi. İki çocuğuyla birlikte işe koyulan baba Eran, atık ahşap malzemelerden çocuk oyun evini yaptı. Sıfır Atık projesinden esinlenerek bu çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Ekrem Eran, "Fikir oğullarımdan çıktı. Sıfır Atık projesinde belirtilen atık türlerinde en önemli kalem ahşap malzemeler. Biz de doğal kaynakların israf edilmemesi için bu atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak istedik. Ahşap malzemeleri 24 Ocak depreminde köyümüzde yıkılan kerpiç evlerin yıkıntılarından, babam ve çocuklarımla birlikte çıkardık. Tasnifini yapıp, buraya taşıdık. Kesip biçerek kullanılabilir hale getirdik. Ayrıca şehirde bulduğumuz ambalaj paletlerini de kullandık. Eski ağaç eşyaların, dolapların kullanabileceğimiz kapıları ve gövdeleriyle de etrafını çevireceğiz. Eğer burada kullanmasaydık yakılacaklar ve karbonmonoksite dönüşeceklerdi. Biz bu şekilde değerlendirerek hem çocuklarımızın oyun ihtiyacını giderelim hem de çocuklarımızda geri dönüşümü nasıl yapabileceğimize dair farkındalığını oluşturmaya çalıştık" dedi.Ekrem Eran'ın küçük oğlu Abdulsamet, yaptıkları oyun evinde, hem ders çalışıp hem oyun oynayarak çok güzel zaman geçirdiklerini söylerken kardeşi Efe ise "Öğretmenlerimizin bize anlattığı gibi sıfır atık projesini uyguladık. Ağaç evde oyun oynuyoruz, derslerime çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.