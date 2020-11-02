Barış Sitesi sakinleri: ‘Sağlam diye oradan ev aldık’

KORKUTAN DETAYLAR

Projesine bakıldığında burada bu hasarı doğuracak bir nokta görebiliriz veya imalat sırasında eksik yapılmış bir kolon, eksik yapılmış bir kiriş veya imal edilmiş bir üretim, uygulama görülebilir. O bakımdan bir bakışta binanın neden bu kadar hasar gördüğünü söylemek mümkün değil. Bir blokta kapıcı dairesinin olduğu söyleniyor diğer blokta ise, kolonların 3,35 metre olduğu, yıkılan binalarda da kapıcı dairesi olmadığı, kolonların 4,5 metre olduğu söyleniyor. Bütün bu farklar bile, bu deprem sırasında bu tip hasarları doğuracak hasarlar olabilir."