‘Belediye çalışanıyız’ diyerek soydular

İstanbul'da 90 yaşındaki Sultan Ö.'nün evine giden Gülseren E. ve Şükran D., kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttı ve "Belediye yaşlılar için ücretsiz ilaç dağıtıyor" diyerek içeri girdi. Bir süre evde keşif yapan ikli, yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını iple bağladı. Evdeki çelik kasayı anahtarla açan iki hırsız, kasadaki altınları ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. İplerden kurtulan Sultan Ö., polisi arayarak evinin soyulduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Gülseren E. ve Şükran D.'yi kısa sürede yakaladı. İki şüpheli hakkında 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.