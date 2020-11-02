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Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

3 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. Bilindiği üzere market hem Salı hem de Cuma günü aktüel ürünler getiriyor. Sınırlı sayıda gelen haftanın fırsatlarını almak isteyenler sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutuyor. Bu haftaki broşürde ise, ‘sarjlı diş fırçası, yüz temizleme cihazı, masa aynası’ gibi pek çok ürün dikkatleri çekiyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? İşte BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

Giriş Tarihi: 2.11.2020 13:25 ABONE OL
BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

aktüel ürünler kataloğu yarın raflardaki yerini alıyor. Marketin 3 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu, birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle geliyor. Bu hafta BİM'de, 'sarjlı diş fırçası, yüz temizleme cihazı, masa aynası' pek çok indirimli ürün tüketicilerin dikkatini çekiyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? İşte BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da çok çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 3 Kasım

BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

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BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

.

BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

.

BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi

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BİM aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda yarın hangi ürünler var? BİM 3 Kasım 2020 aktüel ürünler listesi
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