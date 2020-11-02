Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu'nun hayatını kaybettiği haberi, oğlu Süleyman Kuzu tarafından verildi. Ölüm haberinin ardından Kuzu'nun sevenleri yasa boğuldu. Öte yandan sevilen ismin ölümü ile ilgili pek çok taziye mesajı paylaşıldı. Peki, Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu kimdir? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu kaç yaşında öldü, nereliydi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.
Açıklama yapan oğlu Süleyman Kuzu, "22, 23, 24 VE 26. NCI DÖNEM MİLLETVEKİLİ VE PARTİMİZİN KURUCULARINDAN SN. BURHAN KUZU; 17 EKİMDEN BERİ COVID-19 TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATA VEDA ETMİŞTİR.
CENAZESİ YARIN (PAZARTESİ) SAAT 12.00'DE İSTANBUL FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN COVID-19 KURALLARINA UYGUN OLARAK DEFNEDİLECEKTİR.
TAZİYE: SÜLEYMAN KUZU (OĞLU)
MERHUM HOCAMIZA ALLAH'TAN RAHMET; KEDERLİ AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR NİYAZ EDERİZ." açıklamasını yaptı.
BURHAN KUZU KİMDİR?
1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.
Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.
Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.
2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.
22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.