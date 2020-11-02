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Çocuk gelinin düğünü ihbarla karakolda noktalandı

Körfez İlçesinde yapılan bir çocuk gelin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri,  salon çıkışında gelin ve damat ile ailelerini polis merkezine götürdü.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:00 ABONE OL
Çocuk gelinin düğünü ihbarla karakolda noktalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde arayan 16 yaşındaki çocuk ailesinin kendisini zorla kuzeniyle evlendirdiğini iddia ederek yardım istedi.

POLİS, DÜĞÜNE BASKIN YAPTI

Harekete geçen ekipler, düğün salonuna gitti. Davetliler düğünün bitmesiyle salondan çıkarken polis de sözde gelin ve damat ile aileleri aldı. Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne götürülen 16 yaşındaki H.N. ve 15 yaşındaki S.E'nin teyze çocuğu olduğu öğrenildi.

Aileler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adli işlem başlatılırken S.E, yurda yerleştirildi.

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Çocuk gelinin düğünü ihbarla karakolda noktalandı
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