Çocuk gelinin düğünü ihbarla karakolda noktalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde arayan 16 yaşındaki çocuk ailesinin kendisini zorla kuzeniyle evlendirdiğini iddia ederek yardım istedi.

POLİS, DÜĞÜNE BASKIN YAPTI

Harekete geçen ekipler, düğün salonuna gitti. Davetliler düğünün bitmesiyle salondan çıkarken polis de sözde gelin ve damat ile aileleri aldı. Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne götürülen 16 yaşındaki H.N. ve 15 yaşındaki S.E'nin teyze çocuğu olduğu öğrenildi.

Aileler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adli işlem başlatılırken S.E, yurda yerleştirildi.