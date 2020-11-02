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Cıbıltepe’ye kar düştü

'nin önemli kış turizmi merkezlerinden 'ın Sarıkamış ilçesindeki 'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:55 ABONE OL
Cıbıltepe’ye kar düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi zirvesi yılın ilk karıyla buluştu. Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kardan dolayı ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü. Yurdun önemli kış turizm merkezlerinden olan, uzun ve güvenli pistlerinin yanı sıra konaklama imkanları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan kayak merkezindeki kar, güzel görüntüler oluşturdu. Cıbıltepe'de erken yağan kar, kış öncesi yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan turizmcileri de sevindirdi.

Bedir ALTUNOK/SABAH

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Cıbıltepe’ye kar düştü
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