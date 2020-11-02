İzmir depreminden son dakika gelişmeleri: Depremde yıkılan binada 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

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depreminden son dakika gelişmeleri: Depremde yıkılan binada 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi… Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen 6.6'lık depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken acı haber 'ndan geldi. 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 'nin tek yürek olduğu İzmir'den gelen bu acı haber yürekleri yakarken 18 kişinin sağ kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan kişi sayısı 26 olarak kaydedildi. İşte İzmir depremi arama kurtarma çalışmalarından gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 21:42 Son Güncelleme: 2.11.2020 21:42 ABONE OL
Deprem bölgesinden son dakika: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber geldi! İzmir'deki depremde 16 yaşındaki ikiz kardeşler...

Gelen son dakika haberine göre; 30 Ekim depremi sonrası yıkılan 'ndaki arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Çağrı ve Sayra'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber sonrası binada vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi. Öte yandan SAKOM tarafından duyurulan son bilgide afet bölgesinde toplam can kaybı ise 92 olarak kaydedildi. Rıza Bey Apartmanı'nda bir kedi ise canlı olarak bölgedeki görevliler tarafından çıkartıldı. İşte İzmir depremi arama kurtarma çalışmalarından gelen yürek yakan o son dakika haberinin detayları…

İZMİR'DEKİ RIZA BEY APARTMANI'NDAN BİR ACI HABER DAHA GELDİ! İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI…

Son bilgilere göre 92 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 994 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı İzmir depremi sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor. 6.6 şiddetindeki sarsıntıda yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 16 yaşlarında olan iki kardeşin hayatını kaybettiği haberi adeta 'nin yüreğini yaktı. Binanın enkazından cansız bedeni çıkan kişi sayısı ikiz kardeşlerle beraber 27'ye yükseldi…

Deprem bölgesinden son dakika: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber geldi! İzmir'deki depremde 16 yaşındaki ikiz kardeşler...

İZMİR DEPREMİ SONRASI CAN KAYBI ARTIYOR

'in Bayraklı ilçesindeki 'nda enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşılırken, enkazdan bir kedi de 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Deprem bölgesinden son dakika: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber geldi! İzmir'deki depremde 16 yaşındaki ikiz kardeşler...

'in Bayraklı ilçesinde bulunan 'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir kediyi 80 saat sonra canlı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nda vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi.

Deprem bölgesinden son dakika: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber geldi! İzmir'deki depremde 16 yaşındaki ikiz kardeşler...

CAN KAYBI 92'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'deki depremde vefat edenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1323 artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem bölgesinden son dakika: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber geldi! İzmir'deki depremde 16 yaşındaki ikiz kardeşler...

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 92 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

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İzmir depreminden son dakika gelişmeleri: Depremde yıkılan binada 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı
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