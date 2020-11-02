İzmir depreminden son dakika gelişmeleri: Depremde yıkılan binada 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

Gelen son dakika haberine göre; 30 Ekim İzmir depremi sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çağrı ve Sayra'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber sonrası binada vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi. Öte yandan SAKOM tarafından duyurulan son bilgide afet bölgesinde toplam can kaybı ise 92 olarak kaydedildi. Rıza Bey Apartmanı'nda bir kedi ise canlı olarak bölgedeki görevliler tarafından çıkartıldı. İşte İzmir depremi arama kurtarma çalışmalarından gelen yürek yakan o son dakika haberinin detayları…

İZMİR'DEKİ RIZA BEY APARTMANI'NDAN BİR ACI HABER DAHA GELDİ! İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI…

Son bilgilere göre 92 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 994 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı İzmir depremi sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor. 6.6 şiddetindeki sarsıntıda yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 16 yaşlarında olan iki kardeşin hayatını kaybettiği haberi adeta Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binanın enkazından cansız bedeni çıkan kişi sayısı ikiz kardeşlerle beraber 27'ye yükseldi…