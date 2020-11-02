Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler olmalıdır? Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir?

çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler olmalıdır? içinde olması gerekenler nelerdir?

çantası nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı gün içinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü yaşanan 6.6 şiddetindeki İzmir depremi sonrasında vatandaşlar tedbir ve önlemleri almak istiyor. Uzmanlar, doğru bir şekilde hazırlanan ve muhafaza edilen deprem çantasının hayat kurtaracağının altını önemle çiziyor. Hemen hemen her vatandaşta olması gereken nasıl hazırlanır? nelerdir, içinde neler olmalıdır?

Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:44 Son Güncelleme: 2.11.2020 08:45 ABONE OL
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, içinde neler olmalıdır?

Afet ve acil durumda ulaşabileceğiz çantası hayat kurtarıyor. Ülkemiz deprem fay hattı kuşağında yer aldığı için uzmanlar sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Bunların en önemlisi ise hazırlamak oluyor. En ufak bir sarsıntıda bile telaşa kapılan vatandaşlar için deprem öncesi ve sonrası için hazırlanan çanta riski bir adım önlüyor. Peki ? nelerdir, içinde neler olmalıdır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Ülkemizde yaşanan son depremler deprem çantası hazırlamanın önemini bir kez daha hatırlattı. Hazırladığınız deprem çantası ile afetin önüne geçebilirsiniz. Haberimizde, deprem çantası hazırlanışı ve deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesine yer verdik.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, içinde neler olmalıdır?

AFET VE ACİL DURUM DEPREM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

  • Gıda
  • Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
  • Önemli belge fotokopileri
  • Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
  • Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diplomalar
  • Pasaport, banka cüzdanı vb.
  • Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
  • Giyecekler
  • İç çamaşırı
  • Çorap
  • Yağmurluk
  • İklime uygun giysiler
  • Su
  • Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
  • Hijyen malzemeler
  • Sabun ve Dezenfektanlar
  • Diş fırçası ve macunu
  • Islak mendil
  • Tuvalet kâğıdı
  • Hijyenik ped
  • Diğer malzemeler
  • İlk yardım çantası
  • Uyku tulumu veya battaniye
  • Çakı, düdük, küçük makas
  • Kâğıt, kalem
  • Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, içinde neler olmalıdır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

çantası hazırlamak kadar, " nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler olmalıdır? Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA