Deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler olmalıdır? Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir?

Afet ve acil durumda ulaşabileceğiz deprem çantası hayat kurtarıyor. Ülkemiz deprem fay hattı kuşağında yer aldığı için uzmanlar sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Bunların en önemlisi ise deprem çantası hazırlamak oluyor. En ufak bir sarsıntıda bile telaşa kapılan vatandaşlar için deprem öncesi ve sonrası için hazırlanan çanta riski bir adım önlüyor. Peki Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, içinde neler olmalıdır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Ülkemizde yaşanan son depremler deprem çantası hazırlamanın önemini bir kez daha hatırlattı. Hazırladığınız deprem çantası ile afetin önüne geçebilirsiniz. Haberimizde, deprem çantası hazırlanışı ve deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesine yer verdik.