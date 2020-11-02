Depremde paniğe kapılan işçi gökdelenin 24 katından düştü

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında bir gökdelende çalışan inşaat işçisi paniğe kapılarak gökdelenin 24'üncü katından düştü.

İnşaat işçileri İsmail Avcı (22) ve Melih Dağbaşı (21) depreme, 32 katlı ve 151 metre ile Türkiye'nin en yüksek çelik gökdeleni Biva Tower'ın 24'üncü katında çalışırken yakalandı. İskele depremde sallanmaya başlayınca önce İsmail Avcı binaya atladı. Ardından Melih Dağbaşı binaya geçmek isterken betona tutunamayarak 24. kattan düştü.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrolde Dağbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaattan kopan çelik bloklar onlarca metreden araçların üzerine düştü.

Avcı polise verdiği ifadesinde, "Bir ay önce çalışmak için Balıkesir'den geldik. Deprem sırasında üzerinde bulunduğumuz iskele sallanmaya başlayınca panik yaptık. Önce ben iskeleden binaya atlayarak geçtim. Arkamdan da Melih atladı. Ancak betona tutunamayınca aşağı düştü" dedi. Büyük üzüntü yaşayan baba Hızır Dağbaşı'nın (50) gırtlak kanseri olduğu bildirildi. Melih Dağbaşı memleketi Balıkesir'in Yenikavak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.