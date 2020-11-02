Doğum günü partisine 28 bin lira ceza

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde bir evde, doğum günü partisi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve asker uğurlamasının yasaklanmasına rağmen, kutlama yapılan eve baskın yaptı. Baskında, evde bulunan 9 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180 liradan toplam 28 bin 620 lira idari para cezası uygulandı.