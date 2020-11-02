'Dünyanın en saçma binası' taşınıyor...

Kahramanmaraş'ta yıkılması planlanan ve dünyanın en saçma binası olarak bilinen 'Özel İdare İş Merkezi'nden ilk taşınma işlemi gerçekleşti.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, internet arama motorlarında 'dünyanın en saçma binası' olarak yazıldığında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.