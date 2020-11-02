"Efsane Cuma ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar pek çok ürünü indirimli ve avantajlı şekilde satın alabilecek. Çok sayıda ve çeşitte ürünün indirimde olması vatandaşları özellikle de alışveriş tutkunlarını cezbediyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? 2020 Efsane Cuma indirimleri tarihi…

2020 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu yıl 27 Kasım Cuma günü başlaması bekleniyor. Fakat çoğu internet mağazası ve fiziki mağaza, Efsane Cuma indirimlerini daha erken tarihte başlatıyor. Bununla birlikte Efsane Cuma indirimlerini bir haftalık bir süreye yayan mağaza ve internet alışveriş sitelerinin sayısı da oldukça fazla.