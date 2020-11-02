Eliz İsminin Anlamı Nedir? Eliz Ne Demek?



Emir veren prenses

Hükümdarlık sahibi kadın

Emir

El izi

Sıçramak, tekme atmak

Farklı ve nadir duyulmuş isimler birçok anne ve baba adayı tarafından daha fazla ilgi görmektedir. Sıkça duyulan bir isim yerine daha özgün bir isim arayışında olanlar Eliz ismi üzerinde de düşünür. Eliz isminin anlamı ise bu noktada merak konusu olmaktadır. Eliz isminin anlamı nedir, ne demek gibi başlıklar ile araştırma yapan kişiler doğru yerdeler. Arapça ve Farsça kaynaklarda rastlanmış olan Eliz ismi ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?Özellikle son yıllarda daha popüler haline gelen Eliz ismi birçok kişinin beğenisini toplamaktadır. Ülkemizde kız çocuklarına verilen Eliz ismi, kulağa hoş gelen yapısı ile dikkat çeker. Bu adın birden fazla anlamı bulunmaktadır.Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Eliz sözcüğü geçmemiştir. Arapça ve Farsça kaynaklarda rastlanan Eliz, dört harften oluşup, kız çocukları için kullanılmaktadır.