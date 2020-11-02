Son dakika haberi: Uzun yıllar boyunca Emre Yıldır'a cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan hakında ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Emre Y.'nin ablası Derya Gür de savcının talebinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz çıkacak olan karardan ümitliyiz. Savcımız ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Bu karar bizi çok mutlu etti ama ağırlaştırılmış müebbet alsa da hiçbir şey Emre'yi geri getirmeyecek. Ama bu bile Emre'nin artık daha rahat uyuması için bir nebze onu rahatlatacak, bizleri rahatlatacak. İstismara uğramış diğer çocuklar için söz konusu ses kaydı ve Emre'nin yaşadıkları onlara yol olacak" diye konuştu.