Erozyon Nedir, Nasıl ve Hangi Bölgelerde Oluşur? Erozyonu Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Korkunç doğal afetlerden birisi kesinlikle erozyondur. Erozyon çoğu insanın ismini duyduğu ancak nasıl bir afet olduğunu bilmediği doğa olaylarındandır. Bundan dolayı insanlar erozyon ile alakalı çeşitli araştırmalar yaparlar. İnternet üzerinde en fazla aratılan sorulardan birisi erozyonun ne olduğudur. Peki bu denli merak edilen erozyon nedir? Erozyon neden oluşmaktadır? Erozyon ile alakalı merak edilen sorular ve cevapları tüm ayrıntıları ile birlikte bu yazıda...

Erozyon Nedir?

Erozyon doğal bir olaydır. Yeryüzünde bulunan toprağın, akarsu ve sel suları ya da rüzgar gibi etkiler dolayısıyla aşınması, bir yerden başka bir yere taşınması olayına erozyon denmektedir. Bu olay doğada yer alan dengenin etkisi ile sürekli olarak meydana gelmektedir. Süpürülen toprağın altında yeni toprak olmasından dolayı herhangi bir zararı da bulunmamaktadır. Ancak insanlar yüzünden meydana gelen erozyon oldukça korkunçtur. Bu erozyonun dünyaya çok büyük olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi doğal dengeyi bozmaktadır. Bu da erozyanu davet etmektedir. Bitkiler erozyonu engellemek için kökleriyle toprakları tutarlar. Ancak bitkiler tahrip edilince erozyon maalesef engellenemez bir hale gelir.

Erozyonu Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Erozyon korkutucu doğa olaylarından birisidir. Bu olayın dünyaya birçok olumsuz etkisi vardır. Ancak erozyondan korunmanın ve erozyonu önlemenin bazı yolları bulunmaktadır. Bu yolları dikkate almak ve uygulamak oldukça önemlidir. Erozyonu önleme yollarından bazıları aşağıda verilmiştir;

Bitki örtüsü koruma altına alınmalıdır.

Bitki olmayan bölgelere bitki örtüsü kazandırılmalıdır.

Yeni yerleşim yerleri oluşturmak amacıyla ormanlar yok edilmemelidir.

Nadas uygulaması kaldırılmalı ve nöbetleşe ekime geçilmelidir.

Meralarda aşırı otlamalar engellenmelidir.

Anız örtüsü yakılmamalıdır.

Erozyon ile ilgili insanlar bilinçlendirilmelidir.

Eğimli arazilere taraçlandırma yapılmamalıdır.

Rüzgarların etkisini engelleyecek bariyeler oluşturulmalıdır.

Erozyon Ne Demektir?

Erozyonun doğa olayı olduğunu insanların çoğu bilse de tam olarak ne olduğunu bilemeyebilirler. Bu durumda da internet üzerinde erozyon ile alakalı araştırmalar yaparlar. İnsanların çoğu erozyonun ne olduğunu merak etse de bir kısmı sözlük anlamını da merak etmektedir. Erozyon Sözlük Anlamı aşınım demektir. Zaten bu doğa olayında da toprak bir yerden başka bir yere geçerek aslında aşınım yapmaktadır. Erozyon kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Erozyonun tam olarak ne anlama geldiği araştırıldığında ise TDK şöyle cevaplamaktadır:

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl

Erozyonun Nedenleri

Erozyon toprağın bir yerden başka bir yere taşınma olayıdır. Rüzgar, sel suları ve akarsuların etkisi ile toprak taşınır. Aslında bu oldukça normal ve zararı olmayan bir olaydır. Ancak insanların etkisi ile gerçekleşen erozyon çok korkunçtur. Bitkilerin tahrip edilmesi ile birlikte toprak tutulamadığı için korkunç erozyonlar meydana gelir. Erozyonun meydana gelmesinin nedenleri şunlardır:

Sel suları

Arazinin engebeli ve eğimli olması

Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

İklim değişimleri

Arazilerin yanlış kullanılması

Çok sert rüzgarların görünmesi

Akarsuların debisinin yüksek olması

Erozyon En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Doğa olaylarının her bölgede görülmediği bir gerçektir. Bazı doğa olayları belirli bölgelerde görülmektedir. Bu doğa olayları arasında en merak edilenlerden birisi Erozyondur. Erozyonun hangi bölgede daha çok görüldüğü insanlar tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Erozyonun önlenebilmesi için bitki örtülerinin tahrip edilmemesi gerektiği her yerde belirtilmektedir. Çünkü bitkiler erozyonu engellerler. Bundan da anlaşılacağı üzere ülkemizde bitki nerede azsa orada daha fazla erozyon yaşanması riski vardır. Erozyon bitki örtüsünün az olduğu yerlerde görülmektedir. Ülkemizde erozyon genellikle iç kısımlarda görülmektedir. Erozyonun görüldüğü bölgeler şuralardır: