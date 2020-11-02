Erzurum’a sezonun ilk kar yağdı

Sabah uyandıklarında Palandöken dağının zirvesinin beyaza büründüğünü gören Erzurumlular büyük bir sürpriz yaşadı. Kar yağışı ile birlikte kent genelinde sis etkili olurken, bir yandan da Palandöken Kayak Merkezinde kış sezonu hazırlıklarının devam ettiği gözlendi.

Kış sporlarının merkezi olan Palandöken de ilk karın yağması ile birlikte sezon hazırlıklarına da hız verildi. Pandemi nedeniyle sağlık güvenliklerinin ön planda tutulacağı sezonda, şimdilik korona nedeniyle sezon kapanması söz konusu değil. Aralık ayının ortalarına doğru ise kayak sezonunun açılması bekleniyor.