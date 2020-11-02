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'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Kan donduran olay 'ta meydana geldi. Öner G. isimli şahıs, tartıştığı eşi Pakize G.'yi ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Sesleri duyup komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Öner G., gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:24 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:35 ABONE OL
Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43) evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü.

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Evden gelen sesleri duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.

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Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı
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