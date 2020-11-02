Fatma Mavi'nin amcası: “Canice öldürülmüş”

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evinde erkek arkadaşı tarafından önce boğulduğu daha sonra benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkan Fatma Mavi'nin amcası, yeğeninin bir kaza sonucu öldüğünü sanarken "canice öldürüldüğünü öğrendiklerini kaydetti. Amca Mehmet Mavi, Fatma Mavi'nin Karamaman'da toprağa verileceğini belirtti.

Medya sektöründe çalıştığı belirtilen 31 yaşındaki Fatma Mavi, önceki gün Bahçelievler'de kaldığı evde meydana gelen patlama ve yangın sonucu hayatını kaybetmişti. İlk anda doğalgaz patlaması sanılan olayın ardından çalışma yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mavi'nin en son Ergin A'yla görüştüğünü belirleyerek Ergin A'yı gözaltına aldı. Ergin A, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu, daha sonra da benzin alıp yaktığını itiraf etti.

"CANİCE BİR CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ"

Mavi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Fatma Mavi'nin ailesi dün cenazeyi teslim almak için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na geldi. İşlemler yetişmediği için cenazeyi alamayan Amcası Mehmet Mavi, "Yeğenim 2 yıldır İstanbul'daydı. Haberi duyunca şok olduk. Biz kaza sonucu öldüğünü biliyorduk. Fakat yapılan soruşturma sonucunda meğer yeğenim canice bir cinayete kurban gitmiş. Boğmalar, yakmalar. Psikopat mıdır nedir? Bir anlam veremedik. Biz cenazemizi salı günü alıp Karaman'a gideceğiz. Orada toprağa vereceğiz" dedi.