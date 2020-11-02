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Gecekonduya taşınana sendikanın ilk misafirleri hırsızlar oldu

Sendikaların lüks ve gösterişli binalarının aksine Tüm-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nin yeni adresi, 'de bir gece kondu oldu. Gecekondunun girişindeki tabelayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, gecekondudaki genel merkezin ilk ziyaretçileri ise hırsızlar oldu. Genel merkezin demir kapısını çalan hırsızlarla baş edemeyen Genel Başkan , girişe "kapımız herkese açık" yazdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:38 ABONE OL
Gecekonduya taşınana sendikanın ilk misafirleri hırsızlar oldu

Türkiye'nin 5. en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan Tüm- İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Türkiciler Biriliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Daha önce bir plazada emanet olarak kullandıkları yerden Yıldırım Beyazıt mahallesindeki bir gecekonduya taşındıklarını belirten Genel Başkan Mahmut Şahin; "Bir tanıdığımızın bize tahsis ettiği bir yer vardı. Bir süre burada hizmet verdik. Ancak kendi yerimizin olması daha doğru olacağını düşünerek konfederasyonumuz için bir gece kondu kiraladık. Palaza hayatından uzak mütevazi bir yerde faaliyet gösteriyoruz. Gecekondunun bahçe kapısında asılı olan genel merkez ibaresini görenler oldukça şaşırıyor. Çünkü insanlar bugüne kadar sendika binalarının lüks binalar yada plazalarda faaliyet gösterdiğini biliyorlardı. O yüzden gece bir çok kişi, sendika kondu yada merkez kondu diyorlar" dedi.

İLK ZİYARETÇİLERİ HIRSIZLAR OLDU

Konfederasyon genel merkezini gecekonduya taşıdıktan sonra ziyaretçilerinin arasında hırsızlarında olduğunu belirten Genel Başkan Mahmut Şahin; "Genel merkezimizi taşıdıktan sonra ziyaretçilerimiz arasında hırsızlarda oldu. Hırsızlar gece yarısı genel merkezimize gelip girişteki demir kapımızı çalmışlar. Bizde hırsızlarla baş edemeyeceğimizi görünce demir kapıdan geriye kalan kısma "Kapımız herkese açık" yazdık. Gelen buyursun girsin. Kapımızı çalan hırsızlarda gelirse onlara da çay ikram edebiliriz" diye konuştu.

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Gecekonduya taşınana sendikanın ilk misafirleri hırsızlar oldu
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