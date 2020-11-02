Güneydoğuda petrol üretimi yüzde 40 arttı

Batman'da bulunan Raman-8 kuyusu ile Türkiye'de 72 yıl önce petrol üretim serüveni başladı. Batman'da ilk petrol kuyusunun üretime başlamasıyla birlikte 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik kurulan TPAO Batman Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanında bulunan Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yılda ortalama 70 sondaj faaliyetinde bulunuluyor. Yaklaşık 90 bin kilometrekare alanda arama faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğünce bu yıl günlük 35 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. 5 ildeki petrol sahasında günlük 35 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

3 YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, bölgede petrolün yaklaşık yüzde 60'ının Batman, yüzde 30'unun Diyarbakır, geri kalan bölümünün ise Mardin, Şırnak ve Siirt sınırları içerisinde üretildiğini aktardı. Demir, 2017 ve 2020 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde yüzde 40'lık üretim artışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

HEDEF GÜNLÜK 50 BİN VARİL

Batman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilde toplam bin 209 petrol kuyusunun aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Demir,2017'de günlük üretimin 24 bin varil civarında olduğunu 2020 yılı itibariyle üretimin 35 bin varile yükseldiğini söyledi. Demir, " Agresif petrol aramacılığı ve sondaj faaliyetleri neticesinde envanterimize yeni kuyularımızı kattık. Bu kuyularımızla üretim artışımız da kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha yüksek rakamları, 2023'de günlük 50 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.