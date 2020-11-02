Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlü tablo ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir İlçesinde tarihi eser kaçakçıların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını 250 bin ürk lirası karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi.

Şüpheliler, Yenişehir İlçesi Devegeçidi mevkiinde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarma timleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan tarihi eser kaçakçıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlü tablo, 1 adet kama ve 22 adet sikke olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.