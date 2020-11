‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten davranış

İstanbul Kartal'da çalıştığı rezidansta bir poşet içerisinde para bulan ve polise başvuran bir temizlik görevlisi "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Yalı Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta görev yapan Emircan E., 31 Ekim'de saat 09.50'de çevre temizliği yaparken yerde bir poşet gördü. Poşette ıslanmış halde 15 bin 675 lira nakit para vardı. Emircan E. hemen durumu polislere bildirdi. Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, parayı bir araç sürücüsünün aracından inerken yere düşürdüğünü tespit etti. Arabanın plakasından paranın sahibi Ahmet Said K. bulundu. Parası Ahmet Said K.'ya polislerce teslim edildi. Ahmet Said K., parayı bulan Emircan E.'ye ve polislere teşekkür etti. Emircan E. ise "Bize böyle öğrettiler. İnsanlık görevidir" dedi.