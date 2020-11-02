İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? 30 Ekim İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısında son durum!

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi süresi ve şiddeti vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Onlarca binanın hasar aldığı 6.6'lık depremde enkaz altından vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürerken bu kapsamda depremin şiddetinin büyüklüğü ve süresinin uzunluğu da büyük dikkat çekmişti. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? Cuma günü gerçekleşen İzmir depreminde hayatını kaybeden sayısı kaç oldu? İşte detaylar…

30 EKİM İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Türkiye'nin günlerdir tek yürek olarak güzel haberler beklediği afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki sarsıntı süresinin uzunluğu ile dikkat çekmişti. Depremin ardından ortaya çıkan görüntüler sarsıntının süresini gözler önüne sererken vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor...