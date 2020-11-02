İzmir’de yürek ısıtan görüntü

YIKIM YAPILIYORDU

Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılırken, objektiflere takılan bir görüntü ise yürekleri ısıttı.