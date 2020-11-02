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’de yürek ısıtan görüntü

’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 21:21 Son Güncelleme: 2.11.2020 21:45 ABONE OL
İzmir’de yürek ısıtan görüntü

YIKIM YAPILIYORDU

Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılırken, objektiflere takılan bir görüntü ise yürekleri ısıttı.

İzmir’de yürek ısıtan görüntü

POLİSLER ÇADIRDAKİ ÇOCUKLARI FARK ETTİ

Yıkımın yapıldığı alanın hemen 100 metre uzağındaki çadırın içinden etrafa bakınan 3 çocuğu fark eden memurları, maske ve kolonya verme bahanesiyle çocukların yanına gitti.

İzmir’de yürek ısıtan görüntü

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞ AÇISINI KAPATTILAR

memurları, enkazın bulunduğu apartmanla, çadır içerisinden bakan çocukların görüş açısını kapatarak onların dikkatlerini kendilerine çekti.

İzmir’de yürek ısıtan görüntü

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Ardından çocuklarla uzun süre sohbet eden ekipleri ve onlara sonradan dahil olan bir Kızılay yetkilisi, çocukların yüzlerini güldürdü.

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İzmir’de yürek ısıtan görüntü
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